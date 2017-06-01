В Пензе бывший начальник управления внутренней политики возглавил спортшколу Спорт Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Бывший начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев назначен директором детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, соответствующий приказ глава ведомства Григорий Кабельский подписал в четверг, 1 июня. «Ранее правительство Пензенской области постановило создать государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». В соответствие с ним, полномочия учредителя ОДЮСАШ осуществляет министерство физической культуры и спорта Пензенской области», — напомнили в ведомстве. Биография

Елатонцев Александр Аркадьевич Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в разные годы Александр Елатонцев работал директором школы, курировал в Пензенской области информационную, а затем — внутреннюю политику. 29 марта 2017 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что Александр Елатонцев покидает должность начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области, так как перед ним поставлены «новые стратегические задачи». На этом посту его сменил Павел Маслов, который за два месяца до своего назначения покинул должность замначальника УВП. Нашли ошибку в тексте?

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