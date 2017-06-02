В Пензе дворовые тренеры будут работать на 20 спортплощадках Спорт

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Работа дворовых тренеров будет организована в Пензе на 20 спортплощадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Старт летнего сезона намечен на пятницу, 2 июня.

Тренеры будут организовывать досуг детей и подростков по месту жительства, а также готовить дворовые команды по футболу, мини-футболу, уличному баскетболу и хоккею для участия в городских турнирах.

Они будут работать три раза в неделю по 3 часа в вечернее время.

В Железнодорожном районе площадки будут организованы на улицах Антонова, 27А, Литвинова, 21А, Ягодной, 11, Луговой, 1А, и Медицинской, 1А.

В Ленинском районе тренеры будут работать на улицах Бакунина, 115, 8 Марта, 21А, и Суворова, 176.

В Октябрьском районе бесплатно можно будет заниматься на улицах Ладожской, 131, Можайского, 1, Рахманинова, 37, Онежской, 11, а также проспекте Строителей, 52А и 47А.

В Первомайском районе работа тренеров будет организована на улицах Терновского, 168, Экспериментальной, 11, Калинина, 105–107, Тамбовской, 20, Российской, 53, и Токарной, 16.