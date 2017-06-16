В Пензе определены победители кубка по стендовой стрельбе среди инвалидов Спорт Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Открытый кубок Пензенской области по стендовой стрельбе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья прошел на базе комплекса «Светлая поляна» в селе Чемодановка в минувший четверг, 15 июня. Фото: реготделение «Всероссийского общества инвалидов» Организаторами состязаний, в которых приняли участие 60 человек, выступили пензенская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и федерация пулевой и стендовой стрельбы региона. Среди женщин не было равных Нине Панфиловой. Второе место заняла Нина Максимова, а третьей стала Валентина Брагина. В соревнованиях среди мужчин «золото» завоевал Майл Гасанов, «серебро» — Владимир Кулагин, «бронзу» — Владимир Никитин. Среди инвалидов-колясочников первым стал Андрей Петрунин, вторым — Михаил Селемнев, а третьим — Алексей Сеитов. Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин, победители были награждены денежными призами, грамотами и медалями. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость