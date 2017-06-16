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В Пензе определены победители кубка по стендовой стрельбе среди инвалидов

08:35 | 16.06.2017 | Спорт

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Открытый кубок Пензенской области по стендовой стрельбе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья прошел на базе комплекса «Светлая поляна» в селе Чемодановка в минувший четверг, 15 июня.

В Пензе определены победители кубка по стендовой стрельбе среди инвалидов

Фото: реготделение «Всероссийского общества инвалидов»

Организаторами состязаний, в которых приняли участие 60 человек, выступили пензенская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и федерация пулевой и стендовой стрельбы региона.

Среди женщин не было равных Нине Панфиловой. Второе место заняла Нина Максимова, а третьей стала Валентина Брагина.

В соревнованиях среди мужчин «золото» завоевал Майл Гасанов, «серебро» — Владимир Кулагин, «бронзу» — Владимир Никитин.

Среди инвалидов-колясочников первым стал Андрей Петрунин, вторым — Михаил Селемнев, а третьим — Алексей Сеитов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин, победители были награждены денежными призами, грамотами и медалями.
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