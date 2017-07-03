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Спортсменки из Пензы завоевали пять медалей на соревнованиях по велоспорту-BMX

10:06 | 03.07.2017 | Спорт

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Воспитанницы центра спортивной подготовки Пензенской области Наталья и Ирина Афремовы завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве России по велоспорту-BMX, которые завершились в поселке Ростовка под Омском в минувшее воскресенье, 2 июля.

Спортсменки из Пензы завоевали пять медалей на соревнованиях по велоспорту-BMX

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам чемпионата России Наталья Афремова заняла третье место в эстафете и гонке на время.

Ирина Афремова завоевала серебряные медали в эстафете, гонке на время и гонке «Классик» на первенстве России среди юниоров.

Всего в чемпионате и первенстве РФ по велоспорту-BMX приняли участие около 70 спортсменов из Московской и Ленинградской областей, Омска, Брянска, Пензы, Краснодарского края, Адыгеи, Удмуртии и Мордовии.

Пензу на соревнованиях представляли восемь воспитанников велоклуба «Локомотив-Пенза», сообщает пресс-служба администрации города.
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