12:03:40 Четверг, 6 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Регбисты пензенской «Империи» проведут серию игр в Санкт-Петербурге

10:14 | 06.07.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Пензенский регбийный клуб «Империя» проведет в Санкт-Петербурге серию выездных игр, которая будет состоять не из двух матчей, как планировалось ранее, а из трех.

Регбисты пензенской «Империи» проведут серию игр в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Причиной послужила просьба команды «Буревестник» об организации обеих встреч чемпионата России с «Империей» в Санкт-Петербурге, так как у команды нет возможности отправиться на выезд в Пензу.

Лига и пензенский клуб пошли навстречу, в связи с чем спортсменам придется играть два матча за три дня.

Встречи с «Буревестником» состоятся 21 и 23 июля, а 25 числа «Империя» встретится с «Нарвской заставой».

В Пензе матч с «Нарвской заставой» пройдет в предстоящую субботу, 8 июля, сообщает пресс-служба клуба «Империя».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области приставы стимулировали отца выплатить 200 тыс. рублей алиментов В Заречном обсудили вопросы выработки эффективных муниципальных практик
Пензенцы могут перевести потребкредит в Сбербанк по ставке 12,9% и платить меньше В Пензе на средства субсидии отремонтируют две хоккейные площадки
В Пензе спасатели отработали действия при ликвидации последствий ДТП В Пензе прокуратура требует наказать «РЖД» за незаконное использование объектов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама