Регбисты пензенской «Империи» проведут серию игр в Санкт-Петербурге Спорт

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Пензенский регбийный клуб «Империя» проведет в Санкт-Петербурге серию выездных игр, которая будет состоять не из двух матчей, как планировалось ранее, а из трех.

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Причиной послужила просьба команды «Буревестник» об организации обеих встреч чемпионата России с «Империей» в Санкт-Петербурге, так как у команды нет возможности отправиться на выезд в Пензу.

Лига и пензенский клуб пошли навстречу, в связи с чем спортсменам придется играть два матча за три дня.

Встречи с «Буревестником» состоятся 21 и 23 июля, а 25 числа «Империя» встретится с «Нарвской заставой».

В Пензе матч с «Нарвской заставой» пройдет в предстоящую субботу, 8 июля, сообщает пресс-служба клуба «Империя».