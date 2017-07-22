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Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге

10:57 | 22.07.2017 | Спорт

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» с победы начала серию выездных матчей чемпионата России по регби, обыграв «Буревестник» в Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 21 июля.

Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пензенцы сразу же захватили игровую инициативу, и вся встреча прошла под их диктовку.

Первую попытку «Империя» положила уже на пятой минуте. Ее автором стал Даниил Потиханов, прорвавшийся по краю. Поначалу удары по воротам у Павла Кураева не пошли, поэтому реализацию он промазал — 0:5.

После этого попытки пошли одна за другой. Ринат Тимербулатов положил вторую, автором третьей стал Павел Кураев — он же и реализовал свой занос. Четвертую, бонусную, попытку положил Иван Мочалов. Павел Кураев снова был точен на реализации, и счет стал 0:24.

Однако, заработав штрафной, хозяева выбрали удар по воротам, и точно его исполнили — 3:24.

Вместе с тем до конца первого тайма «Империя» укрепила свое преимущество с помощью попытки Ивана Мочалова — 3:29.

Во втором тайме преимущество пензенской команды стало подавляющим. Попытки на свой счет записали Денис Носачев, Ринат Тимербулатов, Андрей Голищев, Николай Савин, Илья Бояров, Никита Сботов и Иван Мочалов.

Павел Кураев добавил к ним еще две точные реализации, и финальный свисток зафиксировал бонусную победу команды со счетом 3:68.

Второй матч с «Буревестником» «Империя» проведет в предстоящее воскресенье, 23 июля, сообщает пресс-служба пензенского клуба.
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