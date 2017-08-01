Пензенские гребцы намерены собрать около 2 млн. рублей через интернет на байдарки и каноэ Спорт

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Пензенская федерация гребли на байдарках и каноэ намерена собрать 1 млн. 808 тыс. рублей на покупку необходимого инвентаря с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru.

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Как отмечается в обосновании проекта , для обучения большего количества детей гребле организации необходимо закупить шесть байдарок-одиночек, шесть каноэ-одиночек, две двойки-байдарки, две двойки-каноэ, десять весел для байдарки, а также десять весел и подушек для каноэ.

«За два года реализации проекта по привлечению детей к занятиям греблей на байдарках и каноэ и после проведенных мероприятий в объединение [...] записались 60 человек. Больше, к сожалению, мы принять не можем, так как не хватает лодок, весел и подушек для каноэ. Большинство воспитанников — из малообеспеченных и многодетных семей, а занятия у нас бесплатные», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что если бы федерация была в силах привлечь к занятиям всех желающих, то в настоящее время гребле обучались около 180 детей и подростков.

Неравнодушные люди могут пожертвовать от 300 до 3 тыс. рублей, купив акции. За каждую из них предусмотрена награда от календаря до прогулки на каноэ.

По данным на 10.30 вторника, 1 августа, на покупку инвентаря пожертвовано лишь 300 рублей.

Краудфандинговая кампания завершится в середине октября.