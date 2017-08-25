Победы «Дизеля» внушают оптимизм, но большого значения им придавать не стоит — министр Спорт

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Победы, которые пензенский хоккейный клуб «Дизель» одержал в рамках предсезонных турниров, внушают оптимизм болельщикам команды, однако слишком большого значения им придавать не стоит. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

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«Я думаю, что этим матчам, даже если они и положительные, пока не надо придавать большой значимости. Я совершенно точно знаю, что идет у нас обкатка состава, проверяются линии, идет формирование команды. Еще многое предстоит сделать, тем более что почти каждые 2–3 дня у нас новые игроки поступают. В частности, Роман Людучин вернулся в родной город, за что мы ему благодарны», — пояснил собеседник агентства перед началом 47-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 25 августа.

Григорий Кабельский отметил, что, несмотря на это, положительный результат внушает оптимизм.

«Скоро начало чемпионата [Высшей хоккейной лиги]. Чемпионат на начало выдается сложным: […] шесть игр на выезде, и только 30 сентября [«Дизель»] стартует дома. Мы сейчас в предвкушении хоккейного сезона и думаем, что все будет хорошо», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до старта официального сезона пензенский «Дизель» одержал победу в товарищеских встречах с «Барсом» и «Саровом», а также обыграл «Саров» в своем первом матче домашнего предсезонного турнира «Кубок «Дизеля».