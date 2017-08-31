Пензенский «Дизель» заявил 28 хоккеистов Спорт Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. 28 игроков пензенского клуба «Дизель» допущены до участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги по итогам проверки представленных командой документов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ВХЛ, это вратари Максим Борисов, Антон Кислицын и Олег Назаров, представляющий клуб «Сочи». Также заявлены защитники Дмитрий Акишин, Валерий Васильев, Дмитрий Громов, Иван Груздев, Дмитрий Ермошенко, Антон Копотов, Максим Семичастнов, Федор Соловьев, Максим Чигирев, Артем Мальцев и Александр Титов — они оба из ХК «Сочи». Кроме того, к чемпионату допущены нападающие Андрей Алексеев, Владислав Барулин, Никита Демин, Давид Думбадзе, Павел Копытин, Андрей Кузьмин, Роман Людучин, Василий Москалев, Александр Тарасов, Константин Турукин, Алексей Факиров, Евгений Филин, Илья Ямкин, Дмитрий Бойчук из ХК «Сочи». Нашли ошибку в тексте?

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