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Эстафета на призы губернатора пройдет в Шемышейке 23 сентября

10:21 | 21.09.2017 | Спорт

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора, посвященная Дню знаний, состоится в Шемышейке Пензенской области в субботу, 23 сентября.

Эстафета на призы губернатора пройдет в Шемышейке 23 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пройдет по заранее утвержденному маршруту. Участникам предстоит преодолеть 20 этапов, общая дистанция которых составляет 7 км 250 метров.

Парад участников и торжественное открытие эстафеты состоятся в 12.00, а старт назначен на 12.45.

В состав каждой команды входят 20 спортсменов — 10 юношей и столько же девушек.

В первой группе будут состязаться сборные смешанные команды муниципальных районов области с численностью учащихся 5–11 классов до 2 тыс. человек, во второй — с общим количеством более 2 тыс. человек. В третью группу включены сборные Пензы, Заречного, Кузнецка, в четвертую — команды учреждений начального и среднего профессионального образования, а в пятую — вузов.

В 2016 году осенняя эстафета проводилась в Иссе. В ней приняли участие 47 команд с общим количеством участников 940 человек. Победителями в своих группах стали представители Башмаковского и Пензенского районов, первая команда Пензы, сборная отделения коммунального хозяйства многопрофильного колледжа, и вторая команда ПГУ.
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