Спартакиада пенсионеров России в Пензе соберет представителей семи стран Спорт

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. IV Спартакиада пенсионеров России, которая пройдет в Пензе с 29 сентября по 1 октября, соберет более 600 представителей семи стран.

Фото: Pnzreg.ru

В настоящее время заявки на участие в состязаниях поступили из 71 региона Российской Федерации.

Вопросы подготовки и проведения предстоящего мероприятия обсудили губернатор Иван Белозерцев и председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе встречи, состоявшейся в региональном правительстве в четверг, 21 сентября.

Валерий Рязанский поблагодарил главу региона за поддержку в проведении мероприятия.

«Этому спортивному празднику мы придам еще и социальный акцент — для нас спартакиада имеет значение как праздник старшего поколения. Важно продемонстрировать то, что людям пожилого возраста доступна полноценная жизнь и в плане физического развития, и совершенствования образования, и в других сферах», — пояснил он.

В свою очередь Иван Белозерцев сообщил о готовности региона к проведению спортивных состязаний, а также обратил внимание на необходимость уточнения графика прибытия гостей и на ряд организационных моментов.

«Участников IV Спартакиады пенсионеров России в Пензенской области должны встретить достойно. Это касается транспортной логистики, размещения в местах проживания, доставки на спортивные объекты, а также возможности посетить наши объекты культуры, ознакомиться с достопримечательностями Сурского края — все условия в регионе для этого есть», — отметил глава региона.

В ходе встречи также были затронуты вопросы организации торжественных церемоний открытия и закрытия спартакиады, работы волонтеров, приглашения на соревнования в качестве зрителей людей разных поколений, в том числе старшего возраста, для которых яркий пример спортивных ровесников сможет послужить дополнительным импульсом к занятию физкультурой и перехода к активному образу жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.