Пензенский «Дизель» одержал победу над «Бураном» в первом домашнем матче Спорт

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в упорной борьбе одержал победу над клубом «Буран» из Воронежа в первом домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в субботу, 30 сентября.

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Зайдя на трибуны спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», болельщики увидели на каждом месте небольшой плакат с эмблемой «Дизеля», который складывался в хлопушку.

На трибунах практически не было свободных мест — еще за час до игры сложно было приобрести билеты на центральные сектора.

На матче присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, спикер регионального парламента Валерий Лидин, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Руденский, а также глава Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

На 7-й минуте встречи болельщики почтили память хоккеиста «Дизелиста» Романа Ермакова, который скончался чуть больше года назад от болезни. Присутствовавшие на матче встали и аплодировали в течение минуты.

Счет был открыт в середине первого периода — шайбу в ворота «Дизеля» забросил Владимир Дьяченко. Примерно через 10 минут точным ударом отличился игрок «Бурана» Айрат Мурзин.

На перерыв команды ушли при счете 0:2.

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В начале второй двадцатиминутки Андрей Алексеев буквально втолкнул шайбу в ворота «Бурана». Судьям потребовался просмотр видеоповтора игрового эпизода, после чего гол был засчитан.

В течение финального периода «Дизель» завладел преимуществом, что позволило Илье Ямкину, Андрею Кузьмину и Владиславу Барулину забить голы.

Матч завершился со счетом 4:2.

Таким образом, после семи игр пензенская команда набрала 7 очков и занимает 23 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Пензе в предстоящий понедельник, 2 октября. Соперником выступит клуб «Рязань».