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Пензенская сборная одержала победу на IV Спартакиаде пенсионеров России

10:18 | 02.10.2017 | Спорт

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области одержала победу в общекомандном зачете по итогам IV Спартакиады пенсионеров России, итоги которой подведены в минувшее воскресенье, 1 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Пензенская сборная одержала победу на IV Спартакиаде пенсионеров России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Второе место заняла команда Архангельской области, на третьем — представители Бурятии», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что флаг соревнований был передан гостям из Новосибирской области, так как этот регион в 2018 году примет всероссийские состязания.

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Спартакиада в Пензе объединила более 600 пенсионеров из России и семи зарубежных стран

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV Спартакиада пенсионеров России, финал которой состоялся в Пензе, объединила более 600 человек из 70 регионов РФ и семи зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Финляндии, Сербии и Чехии.

В течение трех дней мужчины в возрасте 60 лет и старше, а также женщины, которым исполнилось 55 лет и более, боролись за награды в шести видах — легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и комбинированной эстафете.

Самым возрастным участником среди мужчин стал 86-летний Анатолий Корнилов из Твери, у женщин — 85-летняя Лидия Пашовкина из Тулы.

Всего было разыграно 15 комплектов наград.
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