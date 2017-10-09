Теннисный турнир в честь Дня машиностроителя в Пензе объединит более 50 человек Спорт

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Более 50 человек из Москвы, Самары, Саратова, Ижевска, Липецка, Саранска, Тольятти и других городов станут, по предварительным данным, участниками теннисного турнира, посвященного Дню машиностроителя, который пройдет в центре «Виктория» в Пензе с 10 по 15 октября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, награды будут разыграны среди мальчиков и девочек в возрасте 9–10 лет, а также юношей и девушек до 15 лет.

«Кроме этого, будет проводиться турнир в смешанном разряде в возрастной категории до 15 лет», — добавили в ведомстве.

Соревнования состоятся на призы предприятия «СтанкоМашСтрой» — с января 2017 года его руководитель Олег Кочетков возглавляет областную федерацию тенниса.