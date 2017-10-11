Мэр Пензы нацелил подчиненных на активизацию работ по реконструкции «Зенита» Спорт

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев нацелил ответственных чиновников мэрии и представителей подрядной организации на активизацию работ по реконструкции стадиона «Зенит», который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

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В ходе совещания на объекте, проведенного в среду, 11 октября, он призвал директора МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадима Боринштейна удвоить число рабочих, занятых на вновь возводимом административно-хозяйственном корпусе.

Также он распорядился уделить внимание ограждению стадиона, установленному по периметру — провести ремонт там, где это требуется.

«Необходимо держать на постоянном контроле работу охранной системы видеонаблюдения, а также продолжить монтаж элементов системы охраны периметра стадиона, обеспечив весь комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

По итогам визита на стадион мэр провел второй этап совещания — в городской администрации, на котором, в частности, обсуждали вопросы благоустройства территории.

«Сейчас нужно активизировать работы по ремонту фасадов жилых домов и приведению в надлежащий вид офисных зданий, ограждений и газонов, расположенных по пути следования к стадиону. Сроки поджимают», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.