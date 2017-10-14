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Пензенский шахматист занял 20 место на чемпионате мира по шахматам

10:34 | 14.10.2017 | Спорт

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Андрей Терсинцев из Пензенской области занял 20 место по итогам третьего чемпионата мира по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями (3rd World Chess Championship for Disabled), который завершился в Дрездене в минувшую пятницу, 13 октября.

Пензенский шахматист занял 20 место на чемпионате мира по шахматам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В последнем, седьмом туре соревнований Андрей Терсинцев проиграл сопернику из Германии, в результате чего опустился с 14-й сточки турнирной таблицы на 20-ю. Это стало его вторым поражением за турнир — ранее Андрея Терсинцева обыграл россиянин Евгений Суслов.

Победителем соревнований стал польский шахматист Марцин Тазбир [Marcin Tazbir], второе место занял Оливер Мюллер [Oliver Müller], а третье — россиянин Алексей Пахомов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году Андрей Терсинцев уже достигал высоких результатов на нескольких всероссийских и международных турнирах.

В частности, в мае он занял первое место среди инвалидов-колясочников на чемпионате России по шахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В июне Андрей Терсинцев занял второе место в этой же категории на чемпионате мира по шахматам лиц с ПОДА.
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