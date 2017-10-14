Пензенский шахматист занял 20 место на чемпионате мира по шахматам Спорт

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Андрей Терсинцев из Пензенской области занял 20 место по итогам третьего чемпионата мира по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями (3rd World Chess Championship for Disabled), который завершился в Дрездене в минувшую пятницу, 13 октября.

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В последнем, седьмом туре соревнований Андрей Терсинцев проиграл сопернику из Германии, в результате чего опустился с 14-й сточки турнирной таблицы на 20-ю. Это стало его вторым поражением за турнир — ранее Андрея Терсинцева обыграл россиянин Евгений Суслов.

Победителем соревнований стал польский шахматист Марцин Тазбир [Marcin Tazbir], второе место занял Оливер Мюллер [Oliver Müller], а третье — россиянин Алексей Пахомов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году Андрей Терсинцев уже достигал высоких результатов на нескольких всероссийских и международных турнирах.

В частности, в мае он занял первое место среди инвалидов-колясочников на чемпионате России по шахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В июне Андрей Терсинцев занял второе место в этой же категории на чемпионате мира по шахматам лиц с ПОДА.