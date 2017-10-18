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Пензенский «Дизель» в Нижнем Тагиле обыграл «Спутник»

08:10 | 18.10.2017 | Спорт

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Спутник» из Нижнего Тагила в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся в минувший вторник, 17 октября.

Пензенский «Дизель» в Нижнем Тагиле обыграл «Спутник»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе «Дизеля» отличились Антон Капотов, Андрей Алексеев и Александр Тарасов.

За «Спутник» шайбы забросили Яков Ищенко и Роман Чемерикин.

По словам главного тренера пензенской команды Андрея Сидоренко, встреча со «Спутником» была непростой.

« Для нас сегодня четвертая игра. Было видно, что это отложило отпечаток на игру: эмоций не хватало в таком графике. Допускали очень много ошибок — ненужных, неоправданных. […] Нам сегодня не хватало эмоций. Хорошо, что взяли три очка. Но качество оставляет желать лучшего», — сказал он в ходе послематчевой пресс-конференции.

В свою очередь наставник «Спутника» Сергей Лопушанский, который в минувшем сезоне был главным тренером «Дизеля», отметил, что к некоторым хоккеистам у него возникли вопросы.

«Будем делать выводы, будем однозначно искать хоккеистов, усиление. Сказать, что безразличие — этого нет, но уровень подготовки некоторых хоккеистов оставляет желать лучшего», — цитирует Сергея Лопушанского пресс-служба нижнетагильского клуба.

По итогам 14 игр «Дизель» набрал 19 очков и занимает 19 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет на домашнем льду в понедельник, 23 октября. В этот день она встретится с карагандинской «Сарыаркой».
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