15:49:08 Понедельник, 23 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Концепцию музея пензенского спорта представят в ближайшее время

12:55 | 23.10.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Концепция музея спорта Пензенской области, которая разработана при активном участии сотрудников краеведческого музея, будет презентована в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы Минспорта региона Владимир Жучков.

Концепцию музея пензенского спорта представят в ближайшее время

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы готовы на следующей неделе ее представить уже в наглядном варианте», — сказал он на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Читайте также

Музей спорта Пензенской области намечено открыть в 2018 году

Владимир Жучков уточнил, музей планируется разместить на третьем этаже дворца единоборств «Воейков».

«Там есть большая рекреация», — пояснил он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев предложил рассмотреть другие варианты, например, в центре города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2017 года министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский заявил об открытии музея спорта во дворце единоборств «Воейков» как о решенном факте. По его словам, открыть экспозицию планируется в начале 2018 года.
Актуальное
Читайте также
Номинальный денежный доход пензенцев за девять месяцев превысил 250 млрд. рублей В Пензенской области за девять месяцев введено около 500 тыс. кв. метров жилья
В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов В Пензенской области детей, чьи родители пьют, поместят в больницы на Новый год
Специалисты «Пензаэнерго» выявили 1,7 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама