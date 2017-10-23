Концепцию музея пензенского спорта представят в ближайшее время Спорт

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Концепция музея спорта Пензенской области, которая разработана при активном участии сотрудников краеведческого музея, будет презентована в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы Минспорта региона Владимир Жучков.

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«Мы готовы на следующей неделе ее представить уже в наглядном варианте», — сказал он на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

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Владимир Жучков уточнил, музей планируется разместить на третьем этаже дворца единоборств «Воейков».

«Там есть большая рекреация», — пояснил он.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев предложил рассмотреть другие варианты, например, в центре города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2017 года министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский заявил об открытии музея спорта во дворце единоборств «Воейков» как о решенном факте. По его словам, открыть экспозицию планируется в начале 2018 года.