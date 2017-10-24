Пензенский «Дизель» уступил «Сарыарке» со счетом 1:3 Спорт

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Сарыарка» из Караганды в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017‒2018 годов, состоявшемся в Пензе в понедельник, 23 октября.

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Перед его началом образовалось 20-минутная очередь за билетами и на вход в спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена».

В ходе первого периода инициативой завладела пензенская команда, однако ни одна атака не привела к результату. На перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Уже в начале второго игрового отрезка шайбу в ворота «Дизеля» забросил Даниил Ердаков. После этого пензенские хоккеисты начали ответную атаку. В результате шайба попала в шлем голкиперу «Сарыарки» Георгию Гелашвили, который несколько минут не мог подняться со льда.

Второй гол пензенской команде забил Константин Соколов на 35-й минуте матча, а третий ― Артур Сарваров в конце игрового отрезка.

В составе «Дизеля» удалось отличиться лишь Даниилу Мироманову в начале финального периода.

Игра завершилась со счетом 1:3.

Таким образом, по итогам 15 встреч «Дизель» набрал 19 очков и занимает 21 сточку в турнирной таблице.

Следующую игру пензенская команда проведет на домашнем льду в предстоящую среду, 25 октября. Соперником выступит «Торпедо» из Усть-Каменогорска.