Пенза примет всероссийские соревнования «Юные гимнастки» Спорт

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки» пройдут на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 4 по 7 ноября.

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В них примут участие девочки в возрасте 11–12 лет, выступающие по программе I разряда.

Соревнования будут проводиться только в многоборье. В групповом упражнении команды выступят с пятью скакалками и пятью парами булав.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой, в настоящее время заявки поступили от 13 спортивных обществ, в том числе «Динамо», «Авангард», «Локомотив», «Триумф», «Вооруженные силы РФ», «Буревестник», «Новая лига», МГФСО, «Спартак», «Юность России», «Русь», «Ассоциация спортивных клубов России» и ФСО профсоюзов «Россия».

«Пензенскую область в индивидуальной программе представят Софья Доценко, Мария Давыдова, Елизавета Серебрякова, Ирина Чернова, Алена Захарова, а в групповых упражнениях — сборная команда региона под руководством тренеров Евгении Бочкаревой, Марии Комендантовой и Светланы Мельниковой», — добавили в учреждении.