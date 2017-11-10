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В Нижнем Ломове 13 ноября стартует первый турнир по игре бочча для воспитанников интерната

15:43 | 10.11.2017 | Спорт

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Первый турнир по игре бочча состоится в детском доме-интернате для детей с физическими недостатками в Нижнем Ломове Пензенской области в предстоящий понедельник, 13 ноября, рамках всероссийского проекта «Спорт открывает горизонты», который благотворительный фонд «Новая жизнь» реализует при поддержке компании «МегаФон».

В Нижнем Ломове 13 ноября стартует первый турнир по игре бочча для воспитанников интерната. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее в городах-участниках — Нижнем Ломове Пензенской области, Темникове Республики Мордовия, Болхове Орловской области и Новочеркасске Ростовской области — сотрудники фонда рассказали детям об этом паралимпийском виде спорта и подарили инвентарь.

«Мы долго готовились к этому проекту и очень рады, что он наконец вошел в стадию реализации. Среди глобальных целей — внедрение игры бочча и других адаптивных видов спорта в детские дома. Наш фонд — первопроходец в этом деле. Благодаря возможности принимать участие в настоящей паралимпийской дисциплине, у ребят из детских домов появилась вера в себя, они обрели новых друзей и наставников, почувствовали настоящий спортивный дух, поддержку и надежду на обретение долгожданной семьи. Мы хотим вдохновить своим примером всех неравнодушных людей, чтобы такие ребята по всей России могли иметь возможность заниматься любимым делом», — прокомментировал президент фонда «Новая жизнь» Олег Голубев.

В Нижнем Ломове воспитанники интерната уже начали подготовку к турниру.

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Ожидается, что к мероприятию, которое состоится на территории учреждения, присоединятся выпускники, являющиеся студентами расположенного в Пензе центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», соревнования будут проводиться в трех классах в зависимости от тяжести физических нарушений участников.

Предполагается, что турнир посетят представители власти, пензенской спортивно-адаптивной школы и клуба для инвалидов, а сотрудники оператора связи будут задействованы в качестве волонтеров.
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