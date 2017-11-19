Пензенский «Дизель» проиграл китайской команде в упорной борьбе Спорт

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл со счетом 3:4 китайской команде «Ценг Тоу» в домашнем матче, состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в субботу, 18 ноября.

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Хозяева площадки пропустили первыми. Гости использовали свое первое численное большинство. «Дизель» ответил в концовке второго периода — шайбу «Ценг Тоу» забил Андрей Алексеев.

Во второй двадцатиминутке на первый гол Никиты Демина дублем ответил защитник «Ценг Тоу» Никита Попов. Затем пензенский игрок вновь забросил шайбу в ворота соперника.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что не имеет больших претензий к игре спортсменов.

«Хотелось четвертый домашний матч завершить победой. Все понимали, что где-то нам будет не хватать свежести, но у ребят было большое желание победить. Сегодня мы уступили не по игре, если честно сказать. Ребята играли до конца, и за это им спасибо», — пояснил он.

Андрей Сидоренко уточнил, что замена вратаря по ходу встречи была призвана встряхнуть команду, но не дала ожидаемого результата.

«На протяжении всей домашней серии нам залетают нелепые голы. Эта нервозность передается хоккеистам. Где-то не хватило уверенности в завершении атак», — добавил он.

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В свою очередь главный тренер «Ценг Тоу» Сергей Бердников высказал мнение, что в актив его команды можно занести только два периода.

«Хорошо сыграли защитники, а вот действиями наших нападающих я крайне недоволен. Так играть нельзя. Форварды наши остались на голодном пайке. Что касается третьего периода, получился полностью сумбур», — пояснил он.

В настоящее время «Дизель» располагается на 15 строчке турнирной таблицы. Следующую встречу от проведет 22 ноября с клубом «Саров».