Пензенский пловец Александр Харланов завоевал «серебро» чемпионата России Спорт

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Александр Харланов, выступающий за Пензенскую область, завоевал серебряную медаль на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

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В минувшее воскресенье, 19 ноября, на дистанции 100 метров баттерфляем он показал результат 50,57 секунды.

Первое место занял Александр Садовников из Калининградской области, который проплыл дистанцию за 50,48 секунды, а третье — представляющий Санкт-Петербург и Архангельскую область Даниил Пахомов, преодолевший ее за 50,66 секунды.

Пензенская пловчиха Анастасия Фесикова на дистанции 100 метров на спине показала пятый результат. Она проплыла расстояние за 57,99 секунды.

Первые три места заняли Мария Каменева, выступающая за Санкт-Петербург и Оренбургскую область, Полина Лапшина и Дарья Устинова из Свердловской области, преодолевшие 100 метров за 57,21, 57,40 и 57,80 секунды соответственно.