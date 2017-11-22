Мэр не видит заметных сдвигов в реконструкции пензенского стадиона к ЧМ-2018 Спорт

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Положительная динамика в реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе, которая выполняется в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, отсутствует. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

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«Планерки проводятся на объекте ежедневно, но сдвигов нет», — констатировал он в ходе совещания в мэрии в среду, 22 ноября.

Глава администрации Пензы отметил, что в реализации проекта по реконструкции задействовано большое количество ведомств и организаций, однако вся ответственность по сдаче объекта в срок лежит на мэрии.

«Если мы сорвем программу подготовки к чемпионату мира по футболу, ответственность придется нести на федеральном уровне», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», финальная часть XXI чемпионата мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Страна примет состязания впервые в своей истории.

Матчи будут проводиться на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске.

Стадион «Зенит» в Пензе планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд.