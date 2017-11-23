Пензенский «Дизель» завершил поражением первый круг регулярного чемпионата ВХЛ Спорт

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Саров» со счетом 1:2 в последнем матче первого круга регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 22 ноября.

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После домашнего поражения от китайского клуба «Ценг Тоу» главный тренер пензенской команды Андрей Сидоренко не стал делать большие перестановки. За пределами состава на матч остался игрок линии обороны Дмитрий Ермошенко, а его место занял вернувшийся из сборной России Артем Мальцев.

Первый гол болельщикам пришлось ждать половину игры. На 35-й минуте хоккеист «Дизеля» Илья Ямкин поразил ворота соперника после передачи от Никиты Иванова.

В заключительном отрезке встречи усилиями игроков Руслана Хасаншина и Андрея Ряшенцева «Саров» одержал в Пензе волевую победу.

Андрей Сидоренко отметил, что «Дизель» имел преимущество больше половины игры, однако хоккеисты создавали, но не реализовывали удачные моменты.

«Считаю, что сегодняшний результат не по игре. Мы обязаны были побеждать, но вышло так, как вышло. Цена ошибок оказалась очень высока. Пропустили в концовке два гола. Очень обидное поражение, да еще и при наших болельщиках. Спасибо им огромное, что верят в нас и поддерживают в трудную минуту. Самое обидное, что у нас ошибки допускают опытные игроки, которые должны вести за собой команду», — сказал он.

В свою очередь главный тренер хоккейного клуба «Саров» Игорь Аверкин отметил, что мастерство его игроков за год значительно выросло.

«В хоккее нужно уметь терпеть. Мы видели, что у игроков «Сарова» не было легкости. Соперник имел преимущество два периода. Мы выстояли, дотерпели, а в концовке матча сыграли через не могу. Благодарю ребят за стойкость. Мы уже не прошлогодние мальчишки для битья. У нас повзрослели вратари, мальчишки поверили в собственные силы», — цитирует Игоря Аверкина пресс-служба «Дизеля».

После 26 проведенных встреч пензенская команда имеет в своем активе 35 очков и располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

В ближайшее время ей предстоит выездная серия в Китае. Следующий матч состоится 27 ноября.