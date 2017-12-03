Пензенский «Дизель» разгромил «Химик» в выездном матче Спорт

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал уверенную победу со счетом 4:1 в матче против команды «Химик», состоявшемся на поле соперника в Воскресенске в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в минувшую субботу, 2 декабря.

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Счет открыл игрок «Химика» Денис Коротеев, однако затем в ходе матча отличились пензенские хоккеисты Максим Семичастных, Никита Иванов, Никита Демин и Андрей Кузьмин.

В ходе пресс-конференции главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко пояснил, что перед игрой настроил подопечных на борьбу с серьезным соперником.

«Я доволен сегодня командой, как она играла, и по содержанию, и той самоотдаче, которая была. Сегодня вышли единым кулаком играть, потому что череда поражений наслоилась, когда не по игре уступали, и чисто в психологическом плане победа нам очень нужна была. До последней минуты мы свою линию держали», — пояснил он.

Андрей Сидоренко поблагодарил игроков за следование плану игры и болельщиков, которые приехали поддержать команду.

Главный тренер ХК «Химик» Дмитрий Вершинин отметил, что хоккеисты его команды не в полной мере следовали заданию наставника.

«К сожалению, опять стараемся выполнять то, что требуется не с начала игры, а когда ситуация складывается уже не в нашу пользу. В очередной раз наступаем на одни и те же грабли», — сказал он.

После 29 игр «Дизель» располагается на 19 строчке турнирной таблицы. Выездная серия завершится 4 декабря в подмосковном Чехове. Соперником пензенской команды станет клуб «Звезда».