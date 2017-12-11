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Кубок Пензенской области по плаванию среди инвалидов разыграют 12 декабря

11:30 | 11.12.2017 | Спорт

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Кубок Пензенской области по плаванию среди спортсменов-инвалидов состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в селе Засечном Пензенской области в предстоящий вторник, 12 декабря.

Кубок Пензенской области по плаванию среди инвалидов разыграют 12 декабря

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участниками соревнований станут юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет, а также мужчины и женщины, являющиеся инвалидами по слуху, имеющие нарушения интеллектуального развития или повреждения опорно-двигательного аппарата.

В программу состязаний входит 11 дисциплин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, организаторами кубка, помимо ведомства, являются областное отделение Общероссийской спортивной федерации спорта глухих и региональная федерация спорта лиц с ПОДА.
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