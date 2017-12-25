В Пензенской области проверят состояние тиров Спорт

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать состояние стрелковых тиров в регионе.

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«До конца 2017 года [необходимо] подготовить анализ по состоянию тиров в муниципальных образованиях», — сказал он, обращаясь к заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру образования региона Александру Воронкову в ходе оперативного совещания в понедельник, 25 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, следует выяснить, занимаются ли в тирах дети, а также какие средства требуется вложить в их ремонт и техническое оснащение.

«Затраты небольшие», — предположил он.

Губернатор отметил, что приводить тиры в порядок можно параллельно с капитальным ремонтом школ.

Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что в приоритете стоит развитие классических тиров, а не электронных.