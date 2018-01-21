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Пензенская «Лагуна-УОР» одержала вторую победу над «Снежаной-Котельники»

09:35 | 21.01.2018 | Спорт

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Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над командой «Снежана-Котельники» из Московской области со счетом 3:1 во втором матче VII тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в субботу, 21 января.

Пензенская «Лагуна-УОР» одержала вторую победу над «Снежаной-Котельники». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В начале встречи обе стороны провели атаки, которые не увенчались успехом. На 6-й минуте во время одной из них травму получила спортсменка клуба «Снежана-Котельники» Ольга Нефедкина, которая была вынуждена уйти с поля.

Первый гол забила игрок «Лагуны» Оксана Пегова. Чуть позже шансы отличиться были у Алины Ефиповой, однако при исполнении штрафного удара ее подвела реализация. На 13-й минуте возможность увеличить свое преимущество еще дважды предоставлялась хозяйкам площадки, однако ни Мария Самойлова, ни Ирина Родькина ею не воспользовались.

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Второй тайм активнее начали игроки ФК «Снежана-Котельники», однако постепенно инициативу перехватили пензенские спортсменки. Второй гол забила Мария Самойлова.

На 33-й минуте футболистки из Московской области смогли сократить разрыв — Светлана Иванова отдала пас на Татьяну Кулешову, которая отправила мяч в дальний угол ворот.

За три минуты до окончания встречи капитан «Лагуны-УОР» Ксения Олькова забила еще один гол в ворота соперниц, сообщает пресс-служба пензенского мини-футбольного клуба.
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