Юрий Новиков положительно оценил игру «Лагуны-УОР» в первых двух матчах года Спорт

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Главный тренер пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Юрий Новиков положительно оценил качество игры спортсменок, которое они продемонстрировали в двух первых в 2018 году матчах чемпионата России среди женских команд Высшей лиги.

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«Нельзя сказать, что мы играем отлично, но твердая «четверка» из-за того, что девочки выполняли то, что их просили, терпели. Да, были ошибки, но кто не ошибается, тот ничего не делает», — сказал он, комментируя итоги двух встреч с клубом «Снежана-Котельники» из Московской области.

Главный тренер пензенской команды отметил, что спортсменки стали чаще забивать, уточнив, что над реализацией им предстоит работать дальше.

«Команда двигается к той игре, к которой мы долгое время шли. [...] Победы, которые мы одержали в конце прошлого года, дали определенную уверенность, и нам легче было набирать форму к поединкам со «Снежаной». Команда играла сейчас под нагрузкой, это было видно. […] К следующим играм она спадет, мышцы придут в тонус, мы добавим скорости и будем играть еще лучше», — цитирует Юрия Новикова пресс-служба клуба.