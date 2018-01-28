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Пензенский «Дизель» может выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ — Андрей Сидоренко

09:25 | 28.01.2018 | Спорт

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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» может выйти в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. Такое мнение высказал главный тренер команды Андрей Сидоренко.

Пензенский «Дизель» может выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ — Андрей Сидоренко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня права на ошибку у нас не было, для нас важен каждый матч. Шансы для того, чтобы зацепиться за плей-офф еще есть», — сказал он в субботу, 27 января, комментируя итоги победного матча «Дизеля» с «Бураном».

Андрей Сидоренко отметил, что ему понравился третий период встречи, во время которого развязалась серьезная борьба, но ни одна их команд не смогла забить шайбу.

«Есть, конечно, вопросы по качеству и по содержанию игры, но добились победы, и я думаю, она придаст психологической уверенности нашим хоккеистам», — добавил главный тренер «Дизеля».

Регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги начался 8 сентября 2017 года и продлится до 19 февраля 2018 года, после чего стартуют серии матчей плей-офф. В этот этап выходят команды, занявшие с 1 по 16 строчку в турнирной таблице.

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» после 43 игр находится на 21 месте с 54 очками.
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