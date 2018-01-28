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Пензенский «Дизель» победил «Буран» в упорной борьбе

08:12 | 28.01.2018 | Спорт

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Воронеж, 28 января 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» победил по буллитам воронежскую команду «Буран» со счетом 4:3 в результате упорной борьбы в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в минувшую субботу, 27 января.

Пензенский «Дизель» победил «Буран» в упорной борьбе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, на 10-й минуте пензенский нападающий Данил Макаров открыл счет.

Почти сразу же Дмитрий Марковин восстановил равенство, а еще через три минуты он же вывел «Буран» вперед, успешно реализовав большинство — 2:1.

После этого «Дизель» сконцентрировался на атаке ворот соперника и на 17-й минуте счет вновь сравнялся.

Во второй двадцатиминутке защитник «Бурана» Андрей Геращенко вновь вывел одноклубников вперед. После этого игра заметно обострилась, «Дизель» смог отыграться благодаря голу Данила Макарова.

Затем команды попеременно владели преимуществом на площадке, но основное время закончилась вничью.

В овертайме первыми на шайбе были воронежцы, которые нанесли безрезультатный бросок по воротам Антона Кислицына. «Дизель» получил очко на 34-й секунде дополнительного времени.

Таким образом, после 43 игр пензенская команда находится на 21 строчке турнирной таблицы с 54 очками.

Следующий матч «Дизель» проведет с «Рязанью» 29 января.
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