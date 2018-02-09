Пензенский спортсмен Денис Айрапетян не будет участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане Спорт

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), находящаяся в Пхенчхане, отказалась рассматривать апелляции 47 россиян, в том числе пензенского шорт-трекиста Дениса Айрапетяна, на отстранение от Олимпиады-2018.

Фото: Pnzreg.ru

«Заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами на участие в Олимпиаде выездная панель CAS отклонила», — говорится в сообщении суда.

В нем отмечается, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запуске процесса приглашений российских спортсменов не может рассматриваться как вариант санкций и является правомочным.

«Панель CAS решила, что истцы (спортсмены) не продемонстрировали, что метод, по которому группа по приглашениям МОК и группа по имплементации МОК выносили решения, был дискриминационным, произвольным или нечестным», — цитирует «Интерфакс» текст решения CAS.

Таким образом, Олимпиаду в Пхенчхане пропустят шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов; биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков; представители конькобежного спорта Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов; выступающие в лыжных гонках Сергей Устюгов и Глеб Ретивых; фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин; бобслеисты Юлия Шокшуева, Роман Кошелев и Дмитрий Попов; а также хоккеисты Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов и Сергей Плотников. Эта группа спортсменов подавала апелляции 6 февраля.

Также на Игры не поедут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт); скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина и Мария Орлова; представители конькобежного спорта Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артем Кузнецов; Татьяна Иванова и Альберт Демченко (санный спорт). Они подавали апелляции 7 февраля.

Ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане. В отношении 11 спортсменов было вынесено решение о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады.

Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Играх 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.

Позднее стало известно, что МОК не пригласил на зимние Олимпийские игры 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение было принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.