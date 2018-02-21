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Студент ПГУ завоевал третью медаль на Олимпиаде

18:29 | 21.02.2018 | Спорт

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Уроженец Брянской области, студент Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал третью медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Студент ПГУ завоевал третью медаль на Олимпиаде

Фото: Pnzgu.ru

Вместе с Денисом Спицовым они выиграли «серебро» в командном спринте.

Победу одержала сборная Норвегии, третье место заняли французы.

С высоким результатом лыжников поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Вы показываете отличную подготовку, собранность и мастерство, волевой характер и командный дух. Серебряные медали, завоеванные вами — это подтверждение высокого класса российских лыжников. И хороший стимул для будущих побед», — говорится в тексте телеграммы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 февраля Александр Большунов завоевал «бронзу» в лыжном спринте.

18 февраля олимпийская команда России, в состав которой входили Андрей Ларьков, Денис Спицов, а также студенты ПГУ Александр Большунов и Алексей Червоткин, стала серебряным призером по итогам лыжной эстафетной гонки четыре по 10 км.
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