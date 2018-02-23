Хоккейная команда из России, за которую играет уроженец Пензы, вышла в финал Олимпиады Спорт

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Мужская хоккейная команда олимпийских атлетов из России, в составе которой выступает уроженец Пензы, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Сергей Андронов, разгромила сборную Чехии со счетом 3:0 и впервые за 20 лет вышла в финал Игр.

Фото: Fhr.ru

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), перед началом полуфинального матча, состоявшегося в пятницу, 23 февраля, тренерский штаб не стал вносить изменений в заявку относительно предыдущей встречи с Норвегией. Место в воротах занял Василий Кошечкин.

Начало встречи прошло в равной и осторожной манере — команды присматривались друг к другу, стараясь не допускать ошибок. На 7-й минуте чехи получили численное преимущество, но россияне уверенно чувствовали себя в меньшинстве. Затем уже хоккеисты из России играли в большинстве и имели несколько неплохих моментов для взятия ворот, но на месте был Павел Францоуз. Самую хорошую возможность для взятия ворот в первом периоде имел Сергей Калинин, который с фланга выскочил на рандеву с вратарем, но не сумел его переиграть.

В середине второго периода команда из РФ провела ударные 30 секунд, в течение которых было заброшено две шайбы. Сначала передачу Павла Дацюка замкнул Никита Гусев, а через 27 секунд точку в выходе «два в один» поставил Владислав Гавриков — 2:0.

Впоследствии россияне дважды подряд оставались в меньшинстве, но самоотверженная игра защитников и Василия Кошечкина не позволила чехам сократить отставание.

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В третьем периоде сборная Чехии активно пыталась найти подход к воротам соперника, но команда Олега Знарка грамотно оборонялась, а на последнем рубеже уверенно действовал Василий Кошечкин, отразивший в этом матче 31 бросок в створ.

За две минуты до конца периода чехи заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако это не принесло им успеха.

За 20 секунд до конца Илья Ковальчук поставил точку в матче броском из средней зоны по пустым воротам — 3:0.

Таким образом, российские хоккеисты гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

Финальный матч команда Олега Знарка проведет 25 февраля. Соперником россиян будет победитель пары Канада – Германия. Матч начнется в 7.10 по московскому времени.

Последний раз сборная России участвовала в финале Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали «серебро».