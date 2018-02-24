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Первенство Пензенской области по плаванию состоится с 28 февраля по 2 марта

08:09 | 24.02.2018 | Спорт

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Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Первенство Пензенской области по плаванию состоится с 28 февраля по 2 марта во дворце водного спорта «Сура».

Первенство Пензенской области по плаванию состоится с 28 февраля по 2 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соревнования будут проводиться по программе многоборья, которое включает две обязательные дистанции для всех участников — 800 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием, а также 100 метров любым способом по выбору.

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В первенстве участвуют юноши 2004–2005 годов рождения и девушки 2006–2007 годов рождения.

Разминка будет начинаться в 09.00, а заплывы — с 10.00.

Церемония открытия состоится 28 февраля в 09.50.

По результатам состязаний сформируют сборную Пензенской области для участия во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин», которые пройдут 11–15 апреля в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ДВС «Сура».
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