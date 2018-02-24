Первенство Пензенской области по плаванию состоится с 28 февраля по 2 марта Спорт

Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Первенство Пензенской области по плаванию состоится с 28 февраля по 2 марта во дворце водного спорта «Сура».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соревнования будут проводиться по программе многоборья, которое включает две обязательные дистанции для всех участников — 800 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием, а также 100 метров любым способом по выбору.

Читайте также

Хорошая инфраструктура побуждает пензенцев заниматься спортом — Григорий Кабельский

В первенстве участвуют юноши 2004–2005 годов рождения и девушки 2006–2007 годов рождения.

Разминка будет начинаться в 09.00, а заплывы — с 10.00.

Церемония открытия состоится 28 февраля в 09.50.

По результатам состязаний сформируют сборную Пензенской области для участия во всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин», которые пройдут 11–15 апреля в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ДВС «Сура».