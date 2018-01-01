Хорошая инфраструктура побуждает пензенцев заниматься спортом — Григорий Кабельский Интервью

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Созданная в Пензенской области инфраструктура побуждает жителей региона заниматься спортом и вести активный образ жизни. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Маргарите Кривцовой высказал министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский, который также рассказал о подготовке стадиона «Зенит» к чемпионату мира по футболу, о проектах, помогающих жителям заботиться о своем здоровье, и создании музея спорта.

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— Григорий Ефимович, пензенцы, как и болельщики в других регионах России, с нетерпением ждут 2018 года, когда наша страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Несмотря на то, что в Пензенской области непосредственно матчей не будет, регион тщательно готовится к этому событию, ведь состязания примут в том числе наши соседи в Саранске. Расскажите, пожалуйста, что сделано на данный момент в Пензенской области в преддверии ЧМ-2018?

— В Пензе уже фактически готова тренировочная база к чемпионату мира — стадион «Зенит». Комплекс будет отвечать всем требованиям FIFA (Международной федерации футбола) — это мировой уровень. Там многое реконструировано и построено вновь — обустроены искусственная и естественная поляны, возводятся новые административные здания. Будут созданы хорошие условия. На эту тренировочную базу направлены большие денежные средства из федерального бюджета, а также областного и городского.

Всего в стране будет 64 базы для тренировок сборных, а команд участвует 32, поэтому кому-то они достанутся, кому-то — нет.

Сейчас прошла жеребьевка. Мы понимаем, какие команды будут участвовать в матчах в Саранске, некоторое время ждем, будет ли интерес к Пензе одной из стран-участниц.

В любом случае стадион — это наследие чемпионата мира, где потом сможет тренироваться профессиональная команда «Зенит», будут проводиться соревнования. Это, конечно, плюс для нашей спортивной школы, для всех, кто любит футбол.

Кроме того, мы можем принять в Пензе болельщиков. Наш город станет хорошим «аэродромом» для них. У нас есть резерв гостиниц. Мы готовим маршруты движения из Пензы в Саранск — и электричками, и автобусами. Работаем в тесном контакте с Мордовией.

Мы сможем и 5 тыс., и 10 тыс. болельщиков принять. Ко времени проведения соревнований многие гостиницы получат «звезды». При этом мы ожидаем как иностранных, так и российских болельщиков, которые с удовольствием купят билеты и приедут в Саранск.

Я думаю, что хорошая активность будет наблюдаться уже с января. На данный момент продана первая партия билетов. Скоро пойдет новая. Во всем мире сейчас любители футбола активизируются, ведь известны конкретные матчи и команды.

В целом, если говорить о Пензе, многое делается в части благоустройства. Мы видим, что становятся качественными дороги, будут приведены в порядок фасады [по пути следования к стадиону «Зенит»]. Планируется создать сквер, посвященный футболу. Город преображается. Мы хотим, чтобы каждый, кто побывает в Пензе, получил удовольствие.

— Чемпионат мира — безусловно, событие, имеющее отношение не только к спорту. Мы понимаем, что в Россию приедут люди из разных уголков земного шара. Какие шаги планируется предпринять с точки зрения презентации туристического потенциала нашего региона? Рассматривается ли возможность проведения экскурсий по недавно построенным спортивным объектам в Пензе, как это делают, например, в Казани?

— Наверное, если будет интерес и возможности, если будет у болельщиков ЧМ время путешествовать по Пензенской области, мы предоставим и такие туристические продукты.

На стадион «Зенит» болельщиков точно пускать не будут, тем более если там будет команда. Это ведь тренировочная база, и она предназначена в первую очередь для тренировок.

На самом деле, приезжая на игры, фанаты не ходят по спортивным объектам. Они идут на матчи, а в остальное время им нужно где-то поесть и провести досуг. Поэтому главное, чтобы у нас и кафе были хорошо подготовлены, и торговые точки, и сувенирная продукция.

— Григорий Ефимович, в целом, на мой взгляд, в последнее время создается самый настоящий культ спорта. Им занимаются все, начиная с главы государства и губернатора и заканчивая студентами и школьниками. Большую роль в вопросе продвижения активного образа жизни играют и яркие спортивные события, взять хотя бы хоккейный матч в поддержку движения «Putin Team», который состоялся в Пензе 17 ноября. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об этой встрече.

— Если говорить о состоявшемся хоккейном матче, то он был проведен в рамках крупного спортивного соревнования по ММА — боям без правил. Организаторы предложили нам такую идею, которую мы поддержали. Они привезли достаточно много известных спортсменов. Получилось собрать полный стадион — примерно 5 тыс. зрителей было.

Все участники игры поддержали инициативу Александра Овечкина о вступлении в «Putin Team» («Команду Путина»). Это важное решение.

Кроме того, этот хоккейный матч показал, что сегодня представители власти, начиная с губернатора [Ивана Белозерцева], ведут здоровый образ жизни. И хотя колоссальная нагрузка у людей — все с начала рабочего дня и до вечера расписано, они находят в своем графике время для занятий спортом. Это правильно, потому что и эмоциональная разрядка, и физическая нагрузка позволяют сохранять здоровье.

На этой встрече удалось продемонстрировать, что люди сейчас все больше следят за своей физической формой. Молодежь это видит и стремится к подражанию.

Кроме того, Пенза является местом проведения многих массовых мероприятий. Например, в этом году прекрасно прошла Спартакиада пенсионеров России. На нее приехали представители 70 регионов. Мы видели, сколько было положительных эмоций. Они поучаствовали в соревнованиях и в то же время познакомились с регионом.

— Григорий Ефимович, каким образом Вы видите дальнейшее развитие массового спорта в Пензенской области? Регион уже сделал заметные успехи в этом направлении — «Кросс наций», «Лыжня России» и другие подобные мероприятия собирают тысячи человек. Какие меры намечено предпринять, чтобы еще больше заинтересовать население различными видами спорта?

— Мы прежде всего создали хорошую спортивную инфраструктуру. Есть у нас Олимпийская аллея на Западной поляне и аллея в Ахунах [велолыжероллерная трасса]. Она простая — хорошее и качественное покрытие в лесу, но тысячи людей ежедневно занимаются: есть условия, чтобы мама с коляской погуляла, кто-то на велосипеде покатался или на роликах, побегал.

Чтобы у занятий была массовость, хотелось бы, чтобы таких трасс и доступных спортивных площадок было больше. Я думаю, что это будет следующий шаг — мы будем создавать такие объекты и в городах, и в районах Пензенской области.

Один из наших проектов, который получил значительное развитие — скандинавская ходьба. Я лично видел, например, что бабушка в центре города идет с палками и ни на кого не обращает внимания. Это уже менталитет — они живут где-то в центре, взяли и пошли. Похожую ситуацию я наблюдал, проезжая по трассе: с одной стороны — маленькая деревушка, а на противоположной, в полях, бабушки занимаются скандинавской ходьбой. То есть люди, которые ежедневно физически трудятся достаточно много, тем не менее занимаются спортом.

Скандинавская ходьба — это проект для людей среднего и старшего поколения, 90% из них женщины. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше мужчин, но пока у них есть некий комплекс, который, я думаю, скоро уйдет.

Люди, как правило, никогда не занимались спортом, будучи трудоспособным населением, а с выходом на пенсию ничего — берут и начинают, видят эффект.

Для нас пропаганда именно таких проектов очень важна. Мы ориентируемся на то, что где-то более 15 тыс. человек занимаются в Пензенской области скандинавской ходьбой.

Для развития массового спорта также важен проект, который мы реализуем с региональным Минздравом. Его запуск продиктован хорошей инфраструктурой — у нас множество бассейнов, по их количеству мы одни из лидеров в Российской Федерации. Когда говоришь, что в Пензе построено шесть 50-метровых бассейнов, это вызывает некий шок у многих, кто у нас бывает в гостях. Еще 20 бассейнов — в каждом районе. Очень важно, чтобы они эффективно работали, ведь содержание каждого обходится примерно в 5–7 млн. рублей.

Суть проекта следующая: люди приходят на диспансеризацию или просто на прием к врачу, и тот дает рецепт в аптеку, направление на процедуры и в бассейн, потому что плавание оказывает мощнейший оздоровительный эффект при занятиях ежедневно или несколько раз в неделю. У многих людей старшего возраста, наверное, у 50%, болит спина, проблемы с позвоночником — бич такой, а плавание как раз позволяет и боль облегчить, и вылечить отклонения.

Мы договорились, что научим плавать тех, кто не умеет, а при необходимости дадим консультацию по занятиям в бассейне. При этом первое и каждое десятое занятие бесплатное. Если человеку понравилось, когда он попробовал, то он вернется снова. Пенсионерам предоставляется скидка 50%.

В этом проекте у нас уже несколько сотен человек. Я думаю, что он будет с каждым годом набирать обороты и получит такое же развитие, как скандинавская ходьба.

— Раз уже мы заговорили о бассейнах, расскажите, пожалуйста, как идет реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Каковы результаты на данный момент? Это уникальный для России проект, или похожие примеры есть в других областях?

— На самом деле в нескольких регионах, насколько я знаю, такая программа тоже есть. В частности, в Казани и в Курске стоит задача обучать подрастающее поколение плаванию. Но мы при наличии развитой инфраструктуры поставили глобальную задачу — охватить этой работой как можно больше юных жителей региона.

Мы провели анализ: 80 тыс. детей в Пензенской области не умели плавать в 2016 году — огромная цифра, хотя это жизненно необходимый навык, как писать и читать. Они смогут им воспользоваться, в том числе попав в опасную ситуацию на водоеме, когда лед проломился или кто-то начал тонуть. Мы видим, что такие случаи по всей России постоянно происходят, и каждый год дети, к сожалению, погибают.

Я считаю, что реализация в регионе этого проекта не менее важна, чем завоевание нашими атлетами олимпийских медалей. Он идет непросто, потому что задействовано большое количество детей и взрослых. Мы следим за тем, чтобы никто не «рисовал» красивые цифры, один раз приведя школьника в бассейн и думая, что тот уже научился плавать.

Ребенок должен регулярно посетить 24 занятия. Мы считаем, что дети должны проплыть 25 метров без помощи взрослых и каких-то приспособлений. Если они сделали это, значит, уже получили навык плавания.

В рамках проекта формируются группы, мы обучаем в течение 2,5–3 месяцев и потом готовим мероприятие с участием детей и родителей. Ребенок проплывает дистанцию и получает диплом или медаль.

В прошлом году 14 тыс. человек были в проекте, около 7 тыс. научились плавать. Сейчас [в первом полугодии учебного года] около 4 тыс. человек в проекте.

Помимо прочего, эта программа позволяет нам загрузить бассейны так, чтобы они работали на полную мощность.

— Григорий Ефимович, как Вы отметили, Пензенская область — в числе регионов-лидеров по числу бассейнов, а также ФОКов. Какие еще объекты планируется построить в ближайшей перспективе, или можно говорить о 100-процентной обеспеченности населения необходимыми сооружениями?

— 100-процентной обеспеченности никогда не будет. Сколько бы ни строили, их всегда будет мало — и виды спорта развиваются, и люди. Раньше был один бассейн, и было нормально, а сейчас их шесть, а жители все равно хотят, чтобы где-то в их дворе появился еще один.

Думаю, самая большая волна возведения спортивных объектов на сегодняшний день закончилась, но мы каждый год все равно что-то вводим в эксплуатацию. В этом году был открыт ледовый комплекс в Нижнем Ломове. Мы построили ФОК «Дельфин» в Засечном — в «Спутнике». На следующий год завершим реконструкцию «Зенита» — в Пензе появится футбольный комплекс мирового уровня.

— Почти год назад Вы сообщили, что в начале 2018 года во дворце спорта «Воейков» намечено открыть музей спорта Пензенской области. Как сейчас обстоят дела со сбором экспонатов? Когда состоится открытие?

— Мы хотим создать, может быть, один из лучших таких музеев в стране. Работа в этом направлении идет достаточно активная.

Площадь музея серьезная — 520 кв. метров. На следующий год выделяются деньги из бюджета Пензенской области — заложено около 4 млн. рублей.

Сейчас ведется сбор экспонатов и материалов. Это непросто, потому что многие люди, у которых есть уникальные предметы, этого не осознают. Например, у них может храниться какая-то вещь, связанная со спортом, с 1930-х или 1940-х годов.

Тем не менее, процесс идет — у нас и олимпийцы откликнулись.

Этот сбор экспонатов, наверное, будет проходить еще долгое-долгое время, а экспозицию мы на следующий год откроем. В принципе, уже есть материал, который позволит рассказать о Пензенской области, начиная с дореволюционных времен и заканчивая сегодняшним днем. Мы уже организовывали небольшую экспозицию в областной филармонии на День физкультурника.

Работа по созданию музея позволяет очень многое выявить. К примеру, есть фотография, как стоят спортсмены на Советской площади на физкультурном мероприятии, а рядом — разрушенный Спасский кафедральный собор, который сейчас восстанавливается. Это же история!

Также мы собираем группы по видам спорта, беседуем, очень многое для себя открываем. Например, приглашали баскетболистов, сидим, разговариваем, и очень известная в прошлом спортсменка Нина Барабанщикова вспоминает, как 40 лет назад команда вышла в Высшую лигу чемпионата СССР и очень здорово сыграла, заняла девятое место — их как национальных героев встречали в Пензе. Тренер был Евгений Семенович Швам, на следующий год со дня его рождения исполняется 100 лет.

Мы решили собрать всю эту баскетбольную команду вместе. Девушки были известными спортсменками, но в силу разных обстоятельств о них почти никто не помнит и никуда не приглашает. Встретившись с ними, я надеюсь, мы и новые экспонаты получим.

Еще пример. Начали разбираться с Владимиром Воейковым — он сделал многое для развития физкультуры в царской России при Николае II, был активным деятелем спортивного движения. Здесь у него свое имение, знаменитая «Кувака» им основана. На следующий год будет 150 лет со дня его рождения, и мы это отметим научно-практической конференцией.

Дата в августе, но проводить мероприятие, скорее всего, будем в сентябре.

Хотелось бы обратить внимание — музей спорта Пензенской области будет не просто музеем в традиционном понимании, в который можно прийти и что-то посмотреть. Он задуман как некое учреждение, которое нам позволит пропагандировать спорт в полном объеме. Там будет зал, где мы сможем проводить торжественные вечера, встречи, отмечать юбилеи наших ведущих знаковых людей спорта. Там будет аппаратура, на которой можно будет показывать фильмы, фотографии и слайды. Будут еще изюминки, которые мы готовим. Пока не буду о них говорить, чтобы раньше времени не переняли идею.

О дате открытия музея пока говорить сложно, да и точных сроков мы не ставим, потому что это очень кропотливая работа. Многое будет зависеть от художника, который будет оформлять экспозицию. Конечно, нам бы хотелось хотя бы к сентябрю открыть.

Самое главное — мы видим, что у многих есть интерес к этому.

— Григорий Ефимович, не могу не спросить Вас о спорте высших достижений. Год назад Вы назвали имена кандидатов на участие в Олимпиаде-2020. Какие изменения претерпел этот список? На кого регион возлагает большие надежды?

— До 2020 года еще время есть. Есть список кандидатов, которые, в общем-то, и в этом году достаточно успешно выступали. Это наши пловцы — Анастасия Фесикова, которая достойные результаты показала на чемпионате мира, Виктория Андреева. Наши прыгуны, в том числе именитые — и Илья Захаров, и Надежда Бажина. Это и спортивная гимнастика — Денис Аблязин, Алия Мустафина. Став матерью, она хочет вернуться в спорт, уже начала тренироваться, сейчас в Пензе занимается, готовится к Олимпиаде. Анастасия Близнюк — художественная гимнастика. Она уникальная спортсменка, на двух Олимпиадах уже выступала, не уходит пока и хочет, возможно, и на третьей выступить. В каждом виде есть молодые спортсмены. Наталья Афремова, BMX-спорт — одна из сильнейших.

В общем, много-много ребят — целый круг. Конечно, он потихоньку будет сужаться, но я надеюсь, что к 2020 году та цифра, которую мы обычно даем — 10–12 человек в национальной команде на Олимпиаде, сохранится.

Хотя многие из этих ребят уже готовятся в составе национальной команды, и затраты не наши, тем не менее мы за ними следим и всячески им помогаем.

— С учетом создания в Пензенской области адаптивной школы планируется ли в перспективе готовить кандидатов на участие в Паралимпийских играх?

— В Паралимпийских играх свои спортсмены — люди с ограниченными возможностями здоровья. Это, в частности, колясочники. Конечно, создав школу, первой задачей было объединить всех спортсменов с ОВЗ, но прежде всего — детей-инвалидов, которые хотят быть активными через физкультуру и спорт. Это достаточно сложный процесс.

Школа, конечно, будет развиваться. На следующий год нам из федерального бюджета на эти цели выделяют деньги. Планируем приобрести автобус.

Обязательно будет и спорт высших достижений, и будем привлекать инвалидов к занятию физической культурой посредством различных мероприятий.

— Пензенские спортсмены с ограниченными возможностями уже сегодня показывают высокие результаты. Например, медали на всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Австрии завоевали Валерий Селюков, Надежда Ильина, Ирина Никитина. Шахматист Андрей Терсинцев добивается успехов на всероссийских и мировых турнирах. При этом, на мой взгляд, об их достижениях слышно намного меньше. Что предпринимается в регионе для популяризации спорта инвалидов и что еще, по Вашему мнению, необходимо сделать?

— Все зависит от журналистов. Если приезжает спортсмен с Олимпийских игр — Денис Аблязин, появляется масса представителей СМИ, а приезжает спортсмен-инвалид — интерес уже не такой большой, хотя мы всегда приглашаем журналистов и с удовольствием рассказываем про успехи.

На 100% здесь я с Вами согласен: достижения спортсменов с ограниченными возможностями здоровья необходимо широко освещать в средствах массовой информации.

— Григорий Ефимович, спасибо Вам за содержательный разговор! Будем с интересом следить за успехами пензенских спортсменов.