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В Пензе задержаны сбытчики синтетических наркотиков

11:05 | 26.02.2018 | Спорт

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. 28-летняя женщина и 29-летний мужчина, обвиняемые в сбыте синтетических наркотиков в Пензе, заключены под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе задержаны сбытчики синтетических наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница прибыла в Пензу в январе 2018 года. Она арендовала квартиру, где хранила и фасовала наркотические средства синтетического происхождения, которые распространяла бесконтактным способом через интернет. В ходе обыска в съемном жилье женщины полицейские обнаружили и изъяли около 1 кг наркотика, приготовленного к дальнейшему сбыту», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к поставкам наркотиков в Пензенскую область, и их задержанию», — пояснили в УМВД.
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