В Пензе лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова состоятся 3 марта Спорт

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Традиционные соревнования по лыжному спорту, посвященные памяти погибшего при исполнении воинского долга сотрудника управления ФСБ России по региону капитана юстиции Дмитрия Шорникова, состоятся на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 3 марта.

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В лыжной эстафете примут участие команды всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», студенты пензенского государственного университета и университета архитектуры и строительства.

Также на соревнованиях памяти Дмитрия Шорникова будут представлены трудовые коллективы правоохранительных органов области, учебных учреждений и спортивных клубов Заречного, Каменки и Кузнецка, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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Дмитрий Вячеславович Шорников родился 10 декабря 1975 года в городе Пензе.

В 1982 году поступил учиться в среднюю школу №24, был пионером, увлекался спортом, занимался в секциях по каратэ-до и самбо, обладал организаторскими способностями и любил сочинять стихи.

В 1992 году поступил на следственный факультет академии ФСБ России.

С 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела в управлении ФСБ России по Пензенской области.

В сентябре 2000 года был командирован в Северо-Кавказский регион, где выполнял задачи по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований.

26 декабря 2000 года погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Похоронен в городе Пензе на Аллее героев на Ново-Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления.

Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имена Владимира Квышко и Дмитрия Шорникова присвоены новым улицам Пензы.

В августе 2017 года в микрорайоне Заря города Пензы открыта улица Дмитрия Шорникова.