В Пензе лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова состоятся 3 марта
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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Традиционные соревнования по лыжному спорту, посвященные памяти погибшего при исполнении воинского долга сотрудника управления ФСБ России по региону капитана юстиции Дмитрия Шорникова, состоятся на стадионе «Снежинка» в Пензе в субботу, 3 марта.
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В лыжной эстафете примут участие команды всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», студенты пензенского государственного университета и университета архитектуры и строительства.
Также на соревнованиях памяти Дмитрия Шорникова будут представлены трудовые коллективы правоохранительных органов области, учебных учреждений и спортивных клубов Заречного, Каменки и Кузнецка, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
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Дмитрий Вячеславович Шорников родился 10 декабря 1975 года в городе Пензе.
В 1982 году поступил учиться в среднюю школу №24, был пионером, увлекался спортом, занимался в секциях по каратэ-до и самбо, обладал организаторскими способностями и любил сочинять стихи.
В 1992 году поступил на следственный факультет академии ФСБ России.
С 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела в управлении ФСБ России по Пензенской области.
В сентябре 2000 года был командирован в Северо-Кавказский регион, где выполнял задачи по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований.
26 декабря 2000 года погиб при исполнении воинского долга в Чечне.
Похоронен в городе Пензе на Аллее героев на Ново-Западном кладбище.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления.
Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.
Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имена Владимира Квышко и Дмитрия Шорникова присвоены новым улицам Пензы.
В августе 2017 года в микрорайоне Заря города Пензы открыта улица Дмитрия Шорникова.