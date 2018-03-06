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На 10-летие дворца спорта «Буртасы» в Пензе ждут Немова и Иванову

12:41 | 06.03.2018 | Спорт

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Приезд выдающихся гимнастов Алексея Немова и Лидии Ивановой ожидается на торжественное мероприятие по случаю 10-летия дворца спорта «Буртасы», которое состоится в Пензе вечером во вторник, 13 марта. Об этом сообщается на сайте учреждения.

На 10-летие дворца спорта «Буртасы» в Пензе ждут Немова и Иванову

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что во время праздничного вечера прозвучат поздравления официальных лиц.

Также в программе запланированы выступления воспитанников спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой, которая базируется в «Буртасах».

Кроме того, будут награждены сотрудники, работающие в учреждении со дня открытия.

Помимо этого, зрители увидят фильм, рассказывающий о дворце спорта с момента его строительства и до наших дней.

Как ожидается, в числе почетных гостей мероприятие посетят представители Федерации спортивной гимнастики России и Всероссийской федерации художественной гимнастики.
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