Пензенская «Лагуна-УОР» выиграла первый матч четвертьфинала чемпионата России Спорт

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу над клубом «УрФУ» из Екатеринбурга в первом из двух матчей четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, который состоялся дома — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» — вечером в минувшую субботу, 10 марта.

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Начало встречи для соперниц, которые представляют разные конференции, носило скорее ознакомительный характер.

К середине первого тайма девушки несколько осмелели. Хорошие шансы для взятия ворот были у игроков «Лагуны-УОР» Кристины Хайрулиной, Ксении Ольковой и Александры Черновой, но мяч летел то рядом со штангой, то прямиком в нее.

Чаще стали атаковать и гости, но пензенский вратарь Мария Сурнина надежно защищала ворота.

Забить гол хозяйкам удалось на 17-й минуте: гости нарушили правила, Ксения Олькова отдала пас Оксане Пеговой, которая направила мяч прямиком в ворота — 1:0.

Почти сразу же Ксения Олькова получила возможность удвоить преимущество пензенского клуба, но «УрФУ» вновь спасла штанга. Свой шанс упустила и Ирина Родькина.

Концовка матча осталась за гостями — у ворот «Лагуны-УОР» возникла сутолока, и мяч, потерянный из виду защитниками, накрыла собой Мария Сурнина.

Второй тайм также был богат на опасные моменты, из которых удалось реализовать только два. На 27-й минуте гол забила Ксения Олькова, а на 35-й ее поддержала подруга по команде Александра Чернова — 3:0.

Оставшееся время гости много, но безуспешно атаковали.

Как сообщает пресс-служба пензенской «Лагуны-УОР», второй, решающий, матч с «УрФУ» состоится в Екатеринбурге 17 марта.