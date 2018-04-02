Команда Пензенской области стала второй на соревнованиях «Аленький цветочек» Спорт Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Команда Пензенской области заняла второе место в абсолютном зачете по итогам всероссийских соревнований «Аленький цветочек», прошедших на базе санатория имени В.В. Володарского в Пензе. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель региональной федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков, лучшей стала сборная Алтайского края, а третий результат показали представители Курганской области. Фоторепортаж

Всероссийские соревнования «Аленький цветочек» На протяжении шести дней 36 юных спортсменов из разных регионов страны выявляли сильнейших в пяти дисциплинах — шахматах, русских и международных шашках, бочче и дартсе. Среди пензенцев в шахматах отличились Виктория Батарова, Анастасия Грунина и самый юный участник состязаний Андрей Егоров. В командном зачете по шахматам сборная Пензенской области заняла третье место. Кроме того, еще две награды Виктория Батарова завоевала в русских и международных шашках. Нашли ошибку в тексте?

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