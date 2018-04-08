Около 40 команд приняли участие в семейных соревнованиях в Пензе Спорт

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Около 40 семей в общей сложности приняли участие в зональном этапе областного фестиваля «Мы вместе!» и в городской спартакиаде трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Пензы, которые состоялись во дворце спорта «Рубин» в минувшую субботу, 7 апреля.

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В рамках соревнований фестиваля выступили победители и призеры предварительных этапов от каждого района Пензы, а также из Заречного и Кузнецка с детьми 5–9 лет.

Программа состязаний включала в себя плавание, которое проходило в этот день на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин», легкоатлетическую эстафету, индивидуальные тесты — отжимания и дартс, «Веселые старты».

В результате среди семей с мальчиками 5-6 лет победили представители Железнодорожного района города Лапины, а с девочками этого же возраста — Лисицкие из Первомайского района Пензы. В старшей категории равных не оказалось семье Сорочкиных из Октябрьского района города и Колесниковых из Ленинского района.

В конкурсе плакатов лучшей признана работа семьи Лапиных.

Участникам соревнований в рамках городской спартакиады трудовых коллективов города Пензы предстояло преодолеть туристическую полосу препятствий, пробежать легкоатлетическую эстафету и сыграть в настольный теннис.

Среди команд с мальчиками победила семья Фалейчик, представляющая

ОАО «Пензадизельмаш», а с девочками — Жаворонкины, защищавшие честь фабрики «Ванюшкины сладости».

Победителям и призерам соревнований вручены кубки и грамоты комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города, сообщает пресс-служба мэрии.