Губернатор призвал жителей Пензы прийти на матч «Дизелиста» Спорт

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал жителей города поболеть за «Дизелист» во втором матче с нефтекамским «Батыром» в финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ).

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«Земляки, поддержим МХК «Дизелист»! Сегодня в 13.00 в «Дизель-Арене» наши ребята играют второй матч финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги», — написал он в микроблоге «Твиттер» в воскресенье, 15 апреля.

Глава региона напомнил, что в минувшую субботу, 14 апреля, пензенская команда обыграла соперников со счетом 6:0.

Свое сообщение Иван Белозерцев проиллюстрировал фотографией с матча.

Земляки,поддержим МХК "Дизелист"! Сегодня в 13.00 в "Дизель-арене" наши ребята играют второй матч финальной серии за Кубок Регионов Национальной молодежной хоккейной лиги.Вчера пензенские спортсмены выиграли у "Батыра" со счётом 6:0! pic.twitter.com/bfxfeEEdlO — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 15 апреля 2018 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третья и четвертая игры «Дизелиста» и «Батыра» состоятся 18 и 19 апреля в Нефтекамске. При необходимости серия вернется в Пензу 22 апреля.

Пензенский «Дизелист» доходит до финала НМХЛ второй сезон подряд. Однако в 2017 году в решающей битве он уступил учалинскому «Горняку».