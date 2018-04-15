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Губернатор призвал жителей Пензы прийти на матч «Дизелиста»

08:48 | 15.04.2018 | Спорт

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Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал жителей города поболеть за «Дизелист» во втором матче с нефтекамским «Батыром» в финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ).

Губернатор призвал жителей Пензы прийти на матч «Дизелиста»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Земляки, поддержим МХК «Дизелист»! Сегодня в 13.00 в «Дизель-Арене» наши ребята играют второй матч финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги», — написал он в микроблоге «Твиттер» в воскресенье, 15 апреля.

Глава региона напомнил, что в минувшую субботу, 14 апреля, пензенская команда обыграла соперников со счетом 6:0.

Свое сообщение Иван Белозерцев проиллюстрировал фотографией с матча.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третья и четвертая игры «Дизелиста» и «Батыра» состоятся 18 и 19 апреля в Нефтекамске. При необходимости серия вернется в Пензу 22 апреля.

Пензенский «Дизелист» доходит до финала НМХЛ второй сезон подряд. Однако в 2017 году в решающей битве он уступил учалинскому «Горняку».

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