«Лагуна-УОР» сыграет первый матч финала в Пензе Спорт

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» проведет первый матч финала чемпионата России по мини-футболу среди женских команд с «Авророй» из Санкт-Петербурга в субботу, 21 апреля, на домашней площадке.

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Игра состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в 17.00.

Второй, заключительный матч пензенские спортсменки сыграют 27 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщила игрок «Лагуны-УОР» Оксана Антонова, футболистки рассчитывают на интересную игру с соперником.

«Кто из нас сильнее, выявит только игра. Мы постараемся показать все свои сильные стороны, допускать как можно меньше ошибок, будем биться за каждый мяч. Возможно, кто-то сейчас скажет, что у нас уже есть серебряные медали и можно расслабиться, но я не знаю в спорте ни одного человека, кто не хотел бы стать чемпионом. Вкус победы всегда сладок. И нам хочется доказать всем, что «Лагуна-УОР» достойна победы не меньше, чем «Аврора», — сказала она.

Спортсменка уточнила, что поддержка болельщиков, родных и близких станет хорошей мотивацией для команды в стартовом матче.

«Всем болельщикам я желаю красивого и зрелищного футбола, своей команде и сопернику — хорошей и достойной игры! Пусть победит сильнейший!» — цитирует Оксану Антонову пресс-служба мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР».