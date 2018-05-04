В Пензе 9 мая почти 100 команд примут участие в эстафете Спорт

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 97 команд намерены в День Победы принять участие в легкоатлетической эстафете, которая проводится в Пензе с 1946 года. Об этом сообщил председатель горспорткомитета Владислав Чесноков.

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«[Среди них будут] 66 команд от общеобразовательных учреждений, команды от учреждений среднего профессионального образования, от вузов, от производственных и промышленных предприятий города Пензы», — сказал он в ходе пресс-конференции в мэрии в пятницу, 4 мая.

Владислав Чесноков уточнил, что 20 этапов эстафеты пройдут по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы, а дистанция составит 7 км 200 метров.

По его словам, первый забег в 14.00 откроют школьники, а затем на старт выйдут более старшие участники.

Награждение состоится в 15.00.