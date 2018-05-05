Мэр Пензы потребовал к 15 мая обеспечить 100-процентную готовность стадиона «Зенит» Спорт

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал к 15 мая устранить все имеющиеся недочеты на стадионе «Зенит», реконструкция которого выполнялась в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото: Penza-gorod.ru

«Осталось мало времени до того момента, когда сюда придут команды и болельщики. Планируется провести здесь большой спортивный праздник. От нашей с вами работы будет зависеть хорошее настроение сотен людей. Мы не должны их подвести», — сказал он в ходе выездного совещания на объекте в минувшую пятницу, 4 мая.

Мэр поручил завершить установку оставшегося оборудования и благоустройство, в том числе на прилегающих территориях.

«Остались мелкие штрихи, но, если мы их не исправим, они могут свести на нет хорошее впечатление от проделанной работы», — отметил Виктор Кувайцев.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, к настоящему времени завершено обустройство двух футбольных полей — с натуральным и искусственным покрытиями — со всей необходимой инфраструктурой, в том числе системой дренажа, полива и освещения. Для поля с искусственным покрытием предусмотрена система подогрева.

Подготовлены две мини-футбольные и разминочные площадки, административное здание, в котором располагаются две раздевалки с душевыми и санузлами, тренерскими, а также залом для пресс-конференций.

Обеспечена антитеррористическая защищенность спорткомплекса, выполнены работы по устройству систем оповещения о ЧП, видеонаблюдения и других.