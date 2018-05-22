Пензенские школьники поборются за победу в соревнованиях в Краснодарском крае Спорт

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Ученики неверкинской школы имени П.И. Столыпина, пензенской школы №77 и лунинской школы №1 представят область в финале «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний», которые пройдут в детских центрах «Орленок» и «Смена» в Краснодарском крае в сентябре.

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Все они отличились на региональных этапах.

В программу «Президентских спортивных игр» входили плавание, шашки, баскетбол, настольный теннис и легкая атлетика.

Другие состязания предусматривали выполнение шести нормативов — бег на 1 км и 60 метров, подтягивания для юношей и отжимания для девушек, подъем туловища, прыжок в длину с места и наклон вперед, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.