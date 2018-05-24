Специалисты занялись разработкой техзадания на реконструкцию спорткомплекса «Пенза» Спорт

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Специалисты приступили к разработке технического задания на реконструкцию спортивного комплекса «Пенза». Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, есть перспектива, что благодаря этому в скором времени у регбийного клуба «Империя» появится собственная тренировочная база.

«К сожалению, отсутствие в достаточном количестве бюджетных средств определяет порядок наших действий. Но, не смотря на трудности, город дорожит регбийным клубом. Регби в Пензе будет развивать и дальше. В этом нас поддерживает и губернатор Иван Белозерцев», — сказал он в ходе совещания с директором «Империи» Андреем Бачуриным в мэрии в четверг, 24 мая.

Также участники встречи договорились, что в начале спортивного сезона Виктор Кувайцев встретится с игроками клуба, сообщает пресс-служба мэрии.