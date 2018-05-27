Проблем с финансированием пензенского «Зенита» нет — мэр Спорт

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Проблем с финансированием МАУ «Футбольный клуб «Зенит» в Пензе на сегодняшний день нет. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев в ходе встречи с родителями воспитанников, которые выразили озабоченность по поводу возможности дальнейшего участия детей в сборах и соревнованиях различных уровней.

Фото: Penza-gorod.ru

По словам главы городской администрации, в бюджете Пензы на текущий год на содержание клуба заложено более 38 млн. рублей, что является максимальной суммой за последние 10 лет.

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«Мы хотим, чтобы у родителей появилась надежда, что мы, развивая футбол, будем давать детям возможность расти в профессиональном плане, чтобы «Зенит» вернулся в профессиональную лигу», — сказал Виктор Кувайцев.

Он выразил уверенность в том, что способствовать этому будет и обновленная база, расходы на которую тоже увеличатся, в том числе из-за необходимости ухода за натуральным полем, оплаты коммунальных расходов и охраны.

Мэр отметил, что предстоящим летом юные футболисты обязательно должны выступать на соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Пензы.